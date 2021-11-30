Три знака Зодиака, которым сегодня можно гадать на судьбу

Нынешний день астрологи часто называют окном в потусторонний мир – на важные жизненны вопросы могут дать ответ магические действия всех мастей, но лучше всего с этим справится гадание. Причем совершенно неважно, каким способом задавать вопросы судьбе – при помощи карт, кофейной гущи или любимой книги, где подсказкой будет служить загаданная заранее страница и строка.

Сегодня, 30 ноября, гадать на судьбу можно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них судьба даст особенно важную подсказку.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны по природе своей материалисты, поэтому они удивятся тому, что гадание, к которому они обратятся, даст такой правильный, своевременный и толковый совет. Правда, это не значит, что они тут же бросятся ему следовать – их фирменное упрямство сыграет свою роль и тут: понимая, что гадание говорит правду, представители знака, тем не менее, всеми возможными способами будут сопротивляться и откладывать решительный шаг на потом.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы, как один из самых мягких зодиакальных знаков, склонен доверять всем, кто пообещает им счастье в личной жизни и благополучное будущее. И гадание в этом смысле – не исключение, среди людей, которые обращаются за помощью к профессиональным гадалкам, очень много представителей этого знака Зодиака. Вот и на этот раз они вместо того, чтобы подумать и посоветоваться с близкими людьми и друзьями, с готовностью обратятся за помощью к потусторонним силам.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы – один из самых склонных к мистике знаков Зодиака, поэтому его представители в непонятных ситуациях часто обращаются к разного рода предсказателям и гадалкам, а иногда и сами выступают в роли последних. Нынешний день исключением из правила не станет – колода карт даст ответы на все их вопросы. Трудно сказать, чего больше окажется в их пророчестве – настоящей мистики или самовнушения и самоуспокоения, главное, что под влиянием гадания им удастся не только найти выход из ситуации.

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