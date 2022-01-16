Три знака Зодиака, которым сегодня можно – и нужно – лениться 

Нынешний лунный день сильно влияет на человеческую психику, многократно усиливая все, что есть у нас в душе – как хорошее, так и плохое. Фактором, определяющим жизнь в это время, скорее всего, будет лень, что – с учетом выходного – не является критическим: можно позволить себе побездельничать или заняться своим хобби.

Сегодня, 16 января, лениться можно – и нужно – представителям всех знаков Зодиака, но на трех из них бездействие окажет благотворное влияние.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцов, пожалуй, с полным правом можно назвать самыми ленивыми представителями Зодиака, поэтому сегодняшний день, который к тому же является выходным, не принесет в жизнь ничего нового. Они будут с удовольствием бездействовать, мечтая и накапливая силы для свершений, которые они наметили на ближайшее будущее. Правда, они и во время работы стараются действовать максимально спокойно и медлительно, теперь же могут себе позволить и вовсе ничего не делать – таков пассивный стиль их жизни.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы с радостью посвятят день лени и отдыху – в последнее время, накануне Нового года, они много работали, поэтому нуждаются в том, чтобы перевести дух и восстановить силы – как моральные, так и физические. Правда, представители знака не из тех, кто может сидеть совсем без дела, поэтому звезды советуют им заняться чем-нибудь посильным и одновременно приятным – например, перебрать свой роскошный гардероб, отложить в сторону вещи, которые по какой-то причине уже не хочется носить, а остальные привести в божеский вид.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козерогов – этих трудоголиков зодиакального круга – уговаривать отказаться от работы будут не только звезды, но и окружающие их люди – родные и близкие, но миссия окажется не такой уж легковыполнимой – представители знака так просто от работы не отказываются. Но, похоже, тем, кто находится рядом с ними, все-таки удастся убедить их сделать перерыв в работе. Невероятно, но факт: впоследствии наши Козероги будут благодарны своей семье за то, что смогли отвлечь их от перманентной работы и дали немного отдохнуть.

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