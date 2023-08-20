Три знака Зодиака, которым сегодня можно – и нужно – лениться

День спокойной и размеренной энергетики, который – разумеется по возможности – желательно провести без спешки и суеты, еще лучше в бездействии. Такое времяпрепровождение позволит не только восстановить силы, но и настроиться на следующую рабочую неделю.

Сегодня, 20 августа, от активных действий необходимо отказаться представителям всех знаков Зодиака, но трем из них лениться не только можно, но и нужно.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы не только любят, но и умеют лениться – можно сказать, что в этом искусстве они достигли серьезных вершин, поэтому нынешний день они проведут с удовольствием и пользой для себя. Уже завтра они смогут приступить к работе, которую – чего уж тут греха таить – не очень любят, но работать, тем не менее, умеют – этого у представителей знака не отнять.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы – активный и деятельный знак, представителям которого все время нужно что-то делать и куда-то бежать. Поэтому сегодня им придется сдерживать свои порывы, и не расходовать силы – как физические, так и моральные – а аккумулировать их. Уже завтра они скажут самим себе спасибо за запас энергии, которая позволит им свернуть горы – к счастью, только в переносном смысле.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи усидчивостью и тягой к лени не отличаются – представителям знака кажется, что пока они сидят без дела, их жизнь проходит мимо. Но сегодня друзья смогут предложить им такой вариант воскресного времяпрепровождения, что представители знака, которым красиво жить не запретишь, просто не смогут от него отказаться: праздник удастся.

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