Три знака Зодиака, которым сегодня можно – и нужно – не работать

День покоя и гармонии, которые нельзя нарушать оскорблениями, повышенным тоном и – особенно! – активными действиями. Последние – разумеется, если такое возможно – необходимо перенести на другое время или хотя бы сбавить обороты, не торопясь и не пытаясь сделать все и сразу – все равно такая миссия невыполнима. Но оптимальный вариант – вообще отказаться от какой-либо деятельности, тем более что работа никуда от вас не убежит.

Сегодня, 5 мая, несмотря на будний день, работать нежелательно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них вообще не только можно, но и нужно не работать.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцов несомненно порадует тот факт, что даже звезды советуют им сегодня отказаться от активной деятельности – они с радостью проведут время, получая удовольствие от неспешности своей жизни: полежат на диване, посмотрят любимый фильм, устроят себе "праздник живота". Тем более что уже в начале следующей недели они переделают все отложенные дела.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам звезды разрешат совместить бездействие с действием с одним условием: последнее должно быть связано с домашней работой, причем не самой грандиозной. Так, от генеральной уборки, даже если ее необходимость назрела, лучше отказаться, а вот украшать свой дом – например, менять шторы на летний вариант или пересаживать цветы можно и нужно: это гармонизирует пространство.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козерогам вынужденное бездействие дастся нелегко – представители знака не мыслят своего существования без работы, не делая скидки ни на выходные, ни на праздничные дни, а нынешняя пятница таковой не является. Но постепенно они не только восстановят силы, но и получат от этого процесса удовольствие, что заставит их задуматься над тем, почему они так много работают и мало отдыхают.

Читайте також: