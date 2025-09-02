ТСН в социальных сетях

Три знака Зодиака, которым сегодня можно — и нужно — стричься

Мощная энергетика дня сделает возможными любые — в том числе и самые серьезные — свершения, к которым мы давно хотели, но никак не решались подступиться. День благоприятен также для посещения парикмахера — новый образ может не только омолодить, но и изменить жизнь.

Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп

Сегодня, 2 сентября, посещать салоны красоты можно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них звезды настоятельно рекомендуют стричься именно в этот день.

Овен

Овнам, даже если они не планировали посещать салон красоты, звезды советуют отправиться туда именно в этот день. Нет, они не стали хуже выглядеть, просто за последнее время у них скопилось много негатива, который оседает на кончиках волос, и самое время избавиться от него.

Рак

Раки, которым кажется, что они стали хуже выглядеть, в обязательном порядке необходимо посетить парикмахера. Правда, необходимо настоящего мастера своего дела, тогда из салона красоты представители знака выйдут другими людьми — правильная стрижка визуально сбросить несколько лет.

Стрелец

Стрельцы, которые в последнее время постоянно жалуются на отсутствие сил, необходимый для работы и личной жизни, решить проблему поможет визит к парикмахеру. Причем им совершенно не обязательно полностью менять имидж — вполне достаточно обновить форму старой стрижки.

