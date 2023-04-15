Три знака Зодиака, которым сегодня можно лениться и бездействовать

День, когда люди ощущают сильную слабость: нам кажется, что наши силы – как физические, так и моральные – находятся на исходе, поэтому мы не в состоянии сделать даже одно лишнее движение. В это время энергетика действительно стремится к нулю, поэтому необходимо беречь силы, в противном случае их может не остаться на самые элементарные действия.

Сегодня, 15 апреля, беречь силы необходимо представителям всех знаков Зодиака, но только трем из них можно лениться и бездействовать.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны – пожалуй, самый активный знак Зодиака, а бездействие для них – настоящее наказание, поэтому они постоянно ищут себе хоть какое-то занятие. Сегодняшний день в этом смысле исключением не станет, но, поскольку их новый замысел потребует большого количества ресурсов – в том числе и физических сил, то лучше представителям знака сегодня взять тайм-аут и отдохнуть.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы, как главные перфекционисты зодиакального круга, редко останавливаются на достигнутом – им необходимо все довести до совершенства. Сегодня такая задача окажется невозможной, даже если она будет касаться всего лишь подготовки к празднику. Именно поэтому звезды не рекомендуют представителям знака чересчур напрягаться – зачем, если желаемого результат не предвидится?

Весы (24.09 – 23.10)

Весы, приступая к какой-либо работе, часто испытывают трудности с определением направления, в котором им необходимо двигаться. Как правило, они колеблются, выбирая между двумя вариантами, что занимает значительную часть времени и отнимает большое количество сил, что сегодня не лучшим образом скажется на их состоянии – как физическом, так и моральном, так что не стоит излишне напрягаться.

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