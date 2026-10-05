Три знака Зодиака, которым сегодня можно менять свою жизнь

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Построить новый дом можно, только снеся старые стены, найти другую работу — уволившись с прежней, а отыскать нового спутника жизни — расставшись со старым.

Сегодня, 5 октября, разрушить старое для создания нового придется представителям всех знаков Зодиака, но трем из них сегодня можно решительно менять свою жизнь.

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Лев

Львам, особенно тем из них, кто давно подумывает о смене места жительства, лучшего времени для перемен просто не найти. При этом совершенно неважно, куда они планируют переезжать — в другую квартиру, дом, город или страну, главное — сделать первых шаг в направлении своей мечты.

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Весы

Весы, которым очень трудно принять важное решение, а потом действовать в соответствии с ним, необходимо наступить на собственную неуверенность и начать двигаться к цели, которую они перед собой поставили, отказавшись от привычных колебаний и сомнений в своих силах.

Водолей

Водолеям звезды дают редкий шанс изменить свою личную жизнь. Разумеется, это касается только тех, чьи отношения со второй половинкой зашли в тупик. А поскольку в таком случае у них нет маневра для переустройства личной жизни, необходимо завершить нынешний этап, а затем искать свою судьбу.

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