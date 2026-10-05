- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 1084
- Время на прочтение
- 2 мин
Три знака Зодиака, которым сегодня можно менять свою жизнь
День, когда для того, чтобы создать что-то новое, необходимо расчистить для него территорию, разрушив старое.
Построить новый дом можно, только снеся старые стены, найти другую работу — уволившись с прежней, а отыскать нового спутника жизни — расставшись со старым.
Сегодня, 5 октября, разрушить старое для создания нового придется представителям всех знаков Зодиака, но трем из них сегодня можно решительно менять свою жизнь.
Лев
Львам, особенно тем из них, кто давно подумывает о смене места жительства, лучшего времени для перемен просто не найти. При этом совершенно неважно, куда они планируют переезжать — в другую квартиру, дом, город или страну, главное — сделать первых шаг в направлении своей мечты.
Весы
Весы, которым очень трудно принять важное решение, а потом действовать в соответствии с ним, необходимо наступить на собственную неуверенность и начать двигаться к цели, которую они перед собой поставили, отказавшись от привычных колебаний и сомнений в своих силах.
Водолей
Водолеям звезды дают редкий шанс изменить свою личную жизнь. Разумеется, это касается только тех, чьи отношения со второй половинкой зашли в тупик. А поскольку в таком случае у них нет маневра для переустройства личной жизни, необходимо завершить нынешний этап, а затем искать свою судьбу.
Читайте также:
Меркурий в Скорпионе с 30 сентября до 6 декабря 2026 года: что нас ждет в это время
Лилит в Деве с 14 сентября 2026 по 11 июня 2027 года: почему этот период непростой
Марс во Льве с 28 сентября до 26 ноября 2026: что нас ждет во время выхода воинственной энергии