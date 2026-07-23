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Три знака Зодиака, которым сегодня можно мириться с близкими людьми после ссоры
Нынешний день предназначен звездами для позитивных жизненных перемен, которые в любом случае должны быть направлены на созидание.
Причем касается это не только материальных, но и моральных сторон нашей жизни, в том числе, и отношений между людьми — их удастся наладить, усилить и укрепить.
Сегодня. 23 июля, наладить и укрепить отношения с окружающими удастся представителям всех знаков Зодиака, но три из них смогут помириться с близкими людьми после ссоры.
Овен
Овны, которые поторопились разрушить очень дорогие для них отношения, уже давно раскаялись в своем поступке, но не знают, как исправить сложившуюся ситуацию. Выход из нее находится там же, где и вход: нужно сделать шаг к примирению — близкий человек тоже пойдет навстречу.
Близнецы
Близнецы поссорились с близким человеком по причине разыгравшейся у них гордыни, которая продолжает влиять на представителей знака и не дает ими помириться. Представителям знака необходимо обратиться к второй стороне своей личности, которая склонна к миролюбию и примирению.
Козерог
Козерогам помириться с человеком, с которым они поссорились уже давно, мешает присущее им упрямство. Представителям знака не хватает общения с этим человеком, да и обида, если она была, давно прошла, поэтому очень важно преодолеть свой норов, тогда помириться будет легко.
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