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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
73
Время на прочтение
2 мин

Три знака Зодиака, которым сегодня можно мириться с близкими людьми после ссоры

Нынешний день предназначен звездами для позитивных жизненных перемен, которые в любом случае должны быть направлены на созидание.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Причем касается это не только материальных, но и моральных сторон нашей жизни, в том числе, и отношений между людьми — их удастся наладить, усилить и укрепить.

Сегодня. 23 июля, наладить и укрепить отношения с окружающими удастся представителям всех знаков Зодиака, но три из них смогут помириться с близкими людьми после ссоры.

Овен

Овны, которые поторопились разрушить очень дорогие для них отношения, уже давно раскаялись в своем поступке, но не знают, как исправить сложившуюся ситуацию. Выход из нее находится там же, где и вход: нужно сделать шаг к примирению — близкий человек тоже пойдет навстречу.

Близнецы

Близнецы поссорились с близким человеком по причине разыгравшейся у них гордыни, которая продолжает влиять на представителей знака и не дает ими помириться. Представителям знака необходимо обратиться к второй стороне своей личности, которая склонна к миролюбию и примирению.

Козерог

Козерогам помириться с человеком, с которым они поссорились уже давно, мешает присущее им упрямство. Представителям знака не хватает общения с этим человеком, да и обида, если она была, давно прошла, поэтому очень важно преодолеть свой норов, тогда помириться будет легко.

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Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
73
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