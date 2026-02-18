ТСН в социальных сетях

Три знака Зодиака, которым сегодня можно начинать движение к важной для них цели

Нынешний день астрологи, пользуясь спортивной терминологией, сравнивают со стартом соревнований: осталось только, услышав свисток судьи, начать двигаться с нужной силой и в нужном направлении, к финишу удастся прийти своевременно и с хорошим результатом.

Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Сегодня, 18 февраля, стартовать к важной — скорее всего, профессиональной — цели нужно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно начинать движение к важной для них цели.

Телец

Тельцы, будучи не самым активным знаком зодиакального круга, не любят решительных действий, но иногда — в особо важных случаях — без них не обойтись. Им предстоит сделать серьезный шаг по направлению к важной для них — скорее всего, материальной — цели, надо к этому приготовиться.

Дева

Девы всегда действуют решительно, но спокойно и планомерно, поэтому сегодня особых усилий им прилагать не придется — достаточно будет все сделать так, как они привыкли. Главное — правильно выбрать цель, а все остальное они сделают по самому высшему разряду.

Стрелец

Стрельцы всегда идут к поставленной цели стремительно и напролом, поэтому, в отличие от представителей других знаков, им стоит немного притормозить. Поспешив, они, возможно, никого и не насмешат, но ошибок наделают большое количество, а это, мягко говоря, нежелательно.

