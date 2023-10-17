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Три знака Зодиака, которым сегодня можно начинать грызть гранит науки

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
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Время на прочтение
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Три знака Зодиака, которым сегодня можно начинать грызть гранит науки

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака / Фото: Credits

День спокойной и размеренной энергетики, который – разумеется по возможности – желательно провести без спешки и суеты, еще лучше в бездействии. Время также благоприятно для повышения профессиональной квалификации – можно записываться на тренинги или курсы, в общем, грызть гранит науки. 

Сегодня, 17 октября, начинать обучение могут представители всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно начинать грызть гранит науки. 

Овен 

Овнам, как правило, некогда учиться – они слишком сильно заняты более важными, как им кажется, делами – прежде всего, зарабатыванием денег. Но поскольку на этот раз повысить свои доходы они смогут, только научившись чему-то новому в своей профессии, им придется записаться на курсы, на которых этим навыкам учат. 

Близнецы 

Близнецы обожают учиться, но сегодня учеба понадобится им не для удовольствия, а для служебной надобности. Опередить конкурентов, которые буквально наступают на пятки, можно будет только получив новые знания и освоив прогрессивные технологии, в противном случае они могут упустить важный и прибыльный проект. 

Стрелец 

Стрельцы никогда не упускают случая узнать что-то новое – любознательность у них в крови. Вот только профессиональные знания их сегодня мало их заинтересуют, скорее всего, им захочется повысить свою квалификацию в отношении хобби – например, вязания, вышивки или кулинарии. 

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Дата публикации
Просмотры
631
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