Три знака Зодиака, которым сегодня можно начинать новые и важные дела

День благоприятен для начала работы над любым – даже самым сложным и трудоемким – проектом, поэтому важно, не откладывая на потом, запланировать его на сегодня. Наиболее успешными окажутся дела, направленные на созидание: создавать что-либо новое, даже если речь идет всего лишь о вышивке или вязании, не говоря уже о решении более важных вопросов, не только можно, но и нужно.

Сегодня, 20 марта, приступать к работе над новыми и важными делами можно всем знакам Зодиака, но три из них окажутся в этой деятельности особенно успешными.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам не только можно, но и нужно нацеливаться на создание – ни много, ни мало – произведения искусства, на которое они решались давно. Скорее всего, их работа будет связана с литературной деятельностью – например, написанием детективного или любовного романа. Будучи начатой сегодня, работа над книгой пройдет легко и быстро, а заодно получит высокую оценку издателя и читателей.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы не очень любят заниматься творчеством, которое не имеет прикладного значения: они с удовольствием возьмутся за любой вид творчества, но только в том случае, если его результат можно будет использовать в быту. Поэтому сегодня им нужно заняться созданием чего-то полезного в хозяйстве – например, созданием картины, которая параллельно станет произведением искусства.

Весы (24.09 – 23.10)

Весам, которые, как известно, ценят предметы искусства и хорошо в них разбираются, звезды рекомендуют превратить в нечто подобное собственное жилье. А это значит, что им необходимо приступить к ремонту, который пользуется заслуженной репутацией стихийного бедствия. Однако, если представители знака действительно хотят, чтобы окружающая обстановка радовала взор, сделать его необходимо.

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