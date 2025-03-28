Три знака Зодиака, которым сегодня можно начинать работу над новыми проектами

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Содержание Рак Дева Весы

Сегодня, 28 марта, приступать к работе над новыми и важными проектами можно всем знакам Зодиака, но три из них окажутся в этой деятельности особенно успешными.

Рак

Ракам не только можно, но и нужно нацеливаться на работу над проектом, к которому они давно и усердно готовились. Будучи начатой сегодня, работа над пройдет легко и быстро, а заодно представители знака смогут не только хорошо заработать, но и приобрести авторитет у коллег и начальства.

Дева

Девы не очень любят заниматься работой, которая не имеет прикладного значения: они с удовольствием возьмутся за любое, но только в том случае, если его результат можно будет использовать в быту. Поэтому сегодня им нужно заняться созданием чего-то полезного в домашнем хозяйстве.

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Весы

Весам, которые, как известно, ценят предметы искусства и хорошо в них разбираются, звезды рекомендуют превратить в нечто подобное собственное жилье. А это значит, что им необходимо приступить к ремонту, причем сделать так, чтобы он в результате не превратился в стихийное бедствие.

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