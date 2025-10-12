- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 52
- Время на прочтение
- 2 мин
Три знака Зодиака, которым сегодня можно начинать учиться или учить
День, в течение которого происходит разворот энергетических потоков, но, несмотря на то, что движение идет от негатива к позитиву, астрологи считают это время сложным.
Не рекомендуется рисковать и приступать к реализации новых проектов, зато день благоприятен как для получения новых знаний, так и для передачи своего опыта другим.
Сегодня, 12 октября, начинать учиться или учить других можно всем знакам зодиакального круга, но трем из них особенно рекомендуется посвятить день учебе или преподаванию.
Близнецы
Близнецы всегда рады научиться чему-нибудь новому, и ныншний день — не исключение. Правда, непосредственной пользы для их профессиональной деятельности они, как правило, не имеют — больше всего представителей знака интересует все, что так или иначе связано с модой и стилем.
Стрелец
Стрельцы, кажется, уже рождаются преподавателями, поэтому их ученики и студенты демонстрируют высокий уровень знаний. Сегодня представителям знака, даже не имеющие педагогического образования моно начинать читать новый курс лекций для студентов какого-либо учебного заведения.
Козерог
Козероги всегда рады научиться тому, что поможет им преуспеть в профессиональной деятельности, а, следовательно, и побольше заработать. Поэтому, узнав, что существуют курсы или тренинги, которые дадут им неведомые доселе знания, они поспешат на них записаться.
Читайте также:
Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 6 по 12 октября
Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 6-12 октября
Лунный гороскоп на 6-12 октября: что рекомендуется делать в каждый день недели
Развод у знаков Зодиака: как переживают этот период Близнецы, Девы, Козероги и Водолеи