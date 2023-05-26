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Три знака Зодиака, которым сегодня можно надеяться только на собственные силы

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
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Три знака Зодиака, которым сегодня можно надеяться только на собственные силы

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака / Фото: Credits

Несмотря на то, что нынешний день астрологи считают временем коллективной работы, в некоторых – отдельных – случаях сработает принцип: хочешь сделать хорошо, сделай сам. К тому же, когда ни от кого не зависишь, обладаешь большей свободой действий, да удачи – как, впрочем, и ошибки – являются исключительно твоей собственной заслугой.

Сегодня, 26 мая, работать самостоятельно рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но трем из них рекомендуется рассчитывать исключительно на собственные силы. 

Рак (22.06 – 22.07)

Раки любят – и умеют – работать самостоятельно, им кажется, что только они смогут сделать все хорошо и правильно, а постороннее вмешательство повредит делу. Сегодня звезды советуют им не изменять своим принципам и взять ответственность за работу исключительно на себя – так они смогут справиться с ней не только качественнее, но и – что немаловажно! – быстрее. 

Лев (23.07 – 21.08)

Львы обладают редкими организаторскими способностями, которые позволяют им, объединив вокруг себя единомышленников, заставить их работать на собственное благо, пока сами они прохлаждаются в тенечке. Но сегодня велик риск того, что подчиненные изрядно накосячат, поэтому представителям знака придется, образно говоря, снять корону и, засучив рукава, взяться за работу за ним. 

Дева (22.08 – 23.09)

Девы просто обожают взваливать свои проблемы на других, и, надо признать, добиваются в этом деле серьезных успехов. Но сегодня им желательно справиться с поставленной перед ними задачей самостоятельно – все равно желающих сделать это за них они сегодня не найдут, так что придется, скрепя сердце, обходиться собственными силами. 

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Дата публикации
Просмотры
1364
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