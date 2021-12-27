Три знака Зодиака, которым сегодня можно не скрывать свои эмоции 

День, когда можно – и нужно – принимать важные решения, о только в том случае, если они будут правильными. В отношениях с близкими – и не очень – людьми не рекомендуется скрывать свои эмоции: чрезмерная сдержанность, с одной стороны, может привести к моральному дискомфорту, а, с другой, даст окружающим карт-бланш для действий.

Сегодня, 27 декабря, скрывать свои эмоции нежелательно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них сдерживать себя категорически не рекомендуется.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам, как одному из самых вспыльчивых знаков Зодиака, сдерживать свои эмоции, коль скоро они уже вошли в раж, крайне сложно, поэтому им не стоит этого делать – во всяком случае, сегодня. Попытки сохранять спокойствие могут привести к нежелательным для их нервной системы последствиям. Негатив, который будет рваться наружу, может буквально «разворотить» их изнутри, поэтому имеет смысл выпустить его – главное, не направлять бушующие эмоции против окружающих – это не лучшим образом скажется на отношениях с ними.

Весы (24.09 – 23.10)

Весам – особенно тем из них, кто находится в состоянии выяснения отношений с близким человеком – нежелательно скрывать чувства, которые они испытывают к нему. Возможно, они поступают так из воспитательных соображений, стараясь доказать своему партнеру, что без их – точнее, без их любви – ему придется очень тяжело. Звезды не рекомендуют представителям знака пользоваться таким – запрещенным – приемом, напротив, необходимо показать близкому человеку всю силу своих чувств, тогда и устраивать ему бойкоты не придется.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги привыкли сдерживать свои чувства, считая, что окружающие пользуются их хорошим расположением в собственных – корыстных – целях. Возможно, однажды такое отношение кого-то из близких и друзей действительно имело место быть, но стоит ли делать негативные выводы один раз и на всю жизнь? Звезды настоятельно рекомендуют представителям знака открыть свое сердце находящимся рядом людям – особенно тем из них, кого они проверили временем и разного рода сложными обстоятельствами.

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