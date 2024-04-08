Три знака Зодиака, которым сегодня можно обращаться с просьбами к начальству

Нынешний день является первым в лунном календаре и не предназначен для серьезных действий, поэтому мы часто проводим его в мечтах, что зачастую приводит к пустым иллюзиям и самообману, что не лучшим образом влияет на нашу жизнь. Зато сегодня не только можно, но и нужно обращаться с просьбами и прошениями к чиновникам разного ранга – они окажутся успешными.

Сегодня, 8 апреля, обращаться с просьбами к чиновникам всех мастей можно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них обязательно нужно поговорить с начальством.

Лев

Львы, как представители одного из самых амбициозных знаков Зодиака, засиделись на своей должности, которую они, по правде говоря, уже давно переросли. Поговорив сегодня с начальством, они смогут убедить последнее в том, что лучшей кандидатуры для повышения им не найти.

Козерог

Козерогам, которые работают за троих, а зарплату получают за одного, давно пора обсудить с начальством финансовые вопросы. Сегодня у представителей знака есть все шансы на то, чтобы получить значительное повышение заработной платы – как говорится по заслугам.

Водолей

Водолеям, которых, скорее всего, постоянно отодвигают в сторону более прыткие коллеги-соперники, сегодня очень важно презентовать итоги своей работы лично, не передоверяя эту миссию никому другому. Возможно, начальство не знает, на что они действительно способны.

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