Три знака Зодиака, которым сегодня можно обращаться с просьбами к высшим силам 

День тишины, покоя и умиротворения, который желательно провести в одиночестве или небольшой компании самых близких людей, которые гарантированно не станут раздражать. Возрастает эмоциональность и обидчивость, которые могут стать причиной обид, ссор и конфликтов. Можно также обращаться с просьбами к высшим силам – они обязательно услышат и сделают так, как хочется просящему.

Сегодня, 16 декабря, обращаться с молитвой к высшим силам можно всем знакам Зодиака, но три из них получат помощь быстрее, чем другие.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки, при всей доверчивости и наивности, которыми наградила их природа, не очень религиозные люди, которые обращаются к высшим силам только в случае крайней необходимости. Но, как известно, в шторм на море атеистов нет: сегодня – с большой долей вероятности – их семейные обстоятельства сложатся таким образом, что им понадобится содействие тех, кто сможет повлиять на ситуацию: бога, Вселенной, высших сил – нужное подчеркнуть. Почему бы не попросить их о помощи?

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы самоуверенны до невозможности: им кажется, что они могут справиться с любой – даже самой сложной – задачей, поэтому часто спрашивают у бога, чем они могут ему помочь. Однако далеко не все под силу этим самонадеянным оптимистам – например, в финансовой сфере они очень часто оказываются несостоятельными. Сегодня помощь обязательно придет к ним вовремя и в полном объеме, разумеется, если они не постесняются о ней попросить.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги, так уж они устроены, привыкли во всем полагаться только на себя, им это прекрасно удается, во всяком случае, то, что касается их профессиональной деятельности – здесь им практически нет равных. Но единственное, на что они не могут повлиять, так это на область чувств – например, в любви представители знака ведут себя как слоны в посудной лавке, поэтому в этой сфере им необходима помощь. Если они за ней обратятся, их обязательно услышат.

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