Три знака Зодиака, которым сегодня можно официально оформлять отношения

Нынешний день благоприятен для семейной жизни на любой ее стадии – от начальной до давно устоявшейся, прочной и счастливой. Лунные энергии сделают все для того, чтобы негативные моменты сгладились, а позитивные стали удачнее и счастливее: стоит воспользоваться отличным шансом для того, чтобы укрепить свои отношения, какими бы – начинающимися или давними и стабильными – они ни были.

Сегодня, 12 января, укреплять свои отношения можно представителям всех знаков Зодиака, но особенно удачно сложатся дела у трех из них – их связь станет официальной.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки – самый домашний и семейный знак Зодиака, поэтому ни к чему не обязывающие отношения им, как правило, претят – они предпочитают, чтобы все было стабильно и предсказуемо. Сегодня они, похоже, получат такую возможность – любимый человек предложит им официально оформить отношения, в которых они состоят уже некоторое время: не стоит упускать такой удачный во всех отношениях шанс.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы не из тех, кто бегает за любимым человеком и просят на них жениться – напротив, очень часто второй половинке приходится буквально на аркане тянуть их в загс, они же при этом упираются и даже брыкаются. Сегодняшний случай, похоже, окажется именно таким, при этом звезды категорически не рекомендуют представителям знака упираться – их брак будет на редкость счастливым.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы – натуры чувственные и романтические, они не станут встречаться и – уж тем более! – жить с теми, кого не любят. А вот от тех, кого любят, как правило, ждут крепких отношений – кратковременный и ни к чему не обязывающий роман их не устраивает. Сегодня они вполне могут рассчитывать на то, что их намерения станут реальностью, а они еще и покапризничают – разумеется, для виду.

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