Три знака Зодиака, которым сегодня можно открывать новую страницу в жизни и деятельности

День, когда не только можно, но и нужно разрушать старое – только на его руинах можно будет построить что-то новое. Над любой свежей и перспективной идеей сегодня можно начинать работу только в том случае, если ей не будут мешать оставшиеся от прежнего проекта "хвосты". Причем это касается не только профессиональной деятельности, но и личной жизни.

Сегодня, 12 июля, открывать новую – профессиональную или личную – страницу в жизни могут представители всех знаков Зодиака, но трем из них обязательно нужно переходить от намерений к делу.

Прагматичным Девам (22.08 – 23.09) нужно готовиться к реализации важного профессионального проекта так, как умеют это делать только они: не торопясь, постепенно, с учетом любых – даже, казалось бы, самых незначительных – нюансов. Если они все сделают грамотно, им удастся открыть новую профессиональную страницу, например, заняв должность, о которой они давно мечтали с соответствующей – солидной – зарплатой.

Романтически настроенные Весы (24.09 – 23.10) – особенно те из них, кто разочаровался в близком человеке – похоже, решились на расставание с ним, но разрыв должен быть окончательным и бесповоротным, только в таком случае они смогут рассчитывать на романтическую встречу. Кстати, она уже не за горами, но для новой любви обязательно нужно освободить место.

Водолеи (21.01 – 18.02), как самый творческий знак Зодиака, сегодня могут сменить бюджетообразующее занятие, сделав таковым хобби, которым они занимаются уже довольно давно. Похоже, работа – как морально, так и материально – уже перестала устраивать представителей знака, поэтому они начали задумываться над тем, чем можно ее заменить. Любимое занятие окажется как нельзя кстати.

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