Три знака Зодиака, которым сегодня можно отправляться в небольшие путешествия

Нынешний день, как и полагается выходному, не предназначен для активных действий. Впрочем, для пассивного отдыха он тоже не очень пригоден, поэтому лучше посвятить его умственной деятельности, вид которой каждый должен выбирать себе сам – соответственно своей индивидуальности. Можно также отправляться в путешествия, но они не должны быть дальними и продолжительными.

Сегодня, 25 февраля, отправляться в небольшие поездки можно представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них они будут по-настоящему необходимыми.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы, отправившись в этот день в путешествие, смогут по-настоящему отдохнуть, что, в силу их предыдущего – напряженного – рабочего графика будет весьма кстати. Место для поездки желательно выбрать максимально статусное, чтобы представители знака, которые очень дорожат своей репутацией людей, ведущих роскошный образ жизни, были им удовлетворены и могли выставить фото в соцсети.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы, обладающим непреодолимой тягой к прекрасному, желательно посетить какой-нибудь старинный замок, в котором сохранилась не только атмосфера былых времен, но и соответствующие ему произведения искусства. "Напитавшись" ими вдоволь, представители знака почувствуют себя готовыми к работе и творчеству, что понадобится им уже в начале следующей недели.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги не умеют просто и бесцельно отдыхать, поэтому им нужно выбрать поездку с интеллектуальным направлением – например, экскурсию в какой-то музей. Он может быть как традиционным, так и оригинальным – например, под открытым небом. Главное, чтобы представителям знака попался экскурсовод, являющийся не только энтузиастом своего дела, но и бездонным источником информации.

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