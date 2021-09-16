Три знака Зодиака, которым сегодня можно отправляться в путешествия

День благоприятен для любых важных начинаний – энергией для них высшие силы обеспечат сверх всякой меры. Причем работать нужно, думая не о результате, а о процессе – тогда все сложится наилучшим образом. Время также благоприятно для начала поездок любого рода – как профессионального, так и личного свойства: можно отправляться как в командировки, так и в путешествия.

Сегодня, 16 сентября, отправляться в путешествия можно представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них они окажутся насколько приятными, настолько и результативными.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы - пожалуй, самые легкие на подъем представители Зодиака, они могут собраться буквально за несколько часов и отправиться при этом на край света – в буквальном смысле этого слова. Правда, больше всего их интересуют магазины, да еще и те, в которых продаются товары со значительной скидкой, но и от посещения театров и музеев тоже не откажутся – особенно, если речь идет о модных спектаклях и выставках. Ну а самое главное для представителей знака – сменить "картинку" за окном, и эту задачу они сегодня смогут выполнить на все сто процентов.

Весы (24.09 – 23.10)

Весам, для которых главное – неповторимые эстетические впечатления, с большой долей вероятности решат полюбоваться какими-нибудь живописными историческими развалинами и местами силы, где можно будет и энергией Земли напитаться, и красотами былых эпох насладиться, и фотосессию для социальных сетей устроить. Преимуществом такой поездки окажется, помимо всего прочего, то, что общение с окружающими сведется практически к нулю, что в нашей эпидемической обстановке крайне важно.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы обожают путешествия, причем им, по большому счету, все равно куда ехать – в Париж или Хацапетовку, главное, не сидеть на одном месте, где они очень быстро начинают скучать. Вот и сегодня они, недолго думая, могут отправиться куда-нибудь за тридевять земель, где можно будет сменить обстановку, оставив во вчерашнем дне все свои неприятности и нацелившись на приятные приключения в дне завтрашнем. Впрочем, на новом месте представителям знака тоже довольно быстро надоест, поэтому для них важно вовремя вернуться в свой любимый дом.

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