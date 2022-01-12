Три знака Зодиака, которым сегодня можно отправляться в путешествия

Напряженный и одновременно удачный для работы и бизнеса день, когда становятся очевидными результаты профессиональных усилий, приложенных некоторое время назад – пришла пора получать за них дивиденды. День также благоприятен для начала поездок – от командировок до путешествий в другие города и страны.

Сегодня, 12 января, в путешествия – если, конечно, позволит эпидемическая обстановка – можно отправляться представителям всех знаков Зодиака, но для трех их из них такие поездки будут особенно удачными.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы, которые обожают путешествовать по миру – с обязательным посещением всех местных магазинов – очень соскучились по поездкам, в которых в период локдауна они были ограничены. Возможно, теперь обстоятельства окажутся более благоприятными для переездов и перелетов, так что стоит поторопиться, купить билеты и забронировать жилье, чтобы впоследствии ни о чем не думать, а получать новые впечатления и приобретать вещи, в которых дома можно будет произвести настоящий фурор.

Весы (24.09 – 23.10)

Весам, которых в этот день могут отправить в командировку, звезды рекомендуют соглашаться, даже если речь будет идти о недальней поездке – скажем, в пределах области. По ее результатам вполне можно будет рассчитывать на благосклонность начальства, которая выразится в продвижении по карьерной лестницы и повышении заработной платы. Главное, не скромничать и демонстрировать товар – точнее, свои способности и достижения – лицом, скромничать нужно в других случаях.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи неожиданно – не только для других, но и для себя – могут решить отправиться к местам силы, которые находятся неподалеку от места, где они живут. Именно поэтому им удастся уложиться в один день, но домой они вернутся переполненными позитивной энергией, которой славятся такие природные объекты. Полученной порции положительных эмоций им хватит на довольно продолжительное время, в течение которого эти гении смогут создать много произведений искусства – настоящих шедевров.

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