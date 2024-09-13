Три знака Зодиака, которым сегодня можно паковать чемоданы в дальнюю дорогу

День мощной позитивной энергетики, которая делает возможными достижения в любой жизненной сфере, особенно если не сидеть в ожидании важных событий, а всячески приближать их. Также в это время можно отправляться в поездки – особенно если они касаются любого перемещения в пространстве – от поездки на дачу до переезда в другой город, страну и даже полушарие.

Сегодня, 13 сентября, перемешаться в пространстве рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но трем из них несмотря на пятницу 13-е можно паковать чемоданы в дальнюю дорогу.

Телец

Тельцы не любят перемен вообще, а связанных с перемещениями в пространстве – особенно, но сегодня переезд будет более чем заманчивым, поэтому они с радостью на него согласятся. Новое жилье окажется комфортнее предыдущее, а это для них – определяющий фактор.

Близнецы

Близнецы – как часто бывает у представителей этого знака – в поезде смогут совместить приятное с полезным: они отправятся туда, где смогу одновременно и заработать, и отдохнуть. Новое место жительства – скорее всего, в Европе – позволит им справиться с этой задачей.

Дева

Девы смогут наконец-то перебраться из пыльного и шумного города на природу – скорее всего, в пригород, а возможно, и дальше – в сельскую местность. Дистанционная работа позволит им не думать о ежедневных поездках на работу, так что преград на пути к смене образа жизни нет.

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