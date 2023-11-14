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Три знака Зодиака, которым сегодня можно покупать и продавать движимое и недвижимое имущество

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
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Три знака Зодиака, которым сегодня можно покупать и продавать движимое и недвижимое имущество

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака / Фото: Credits

Нынешний день характеризуется усилением положительной энергетики, что благоприятным образом отразится на решении всех финансовых вопросов, но лучше всего сегодня пойдет купля-продажа любых предметов – как крайне необходимых, так и ставших ненужными. 

Сегодня, 14 ноября, заниматься куплей-продажей рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них продажа и покупка движимого и недвижимого имущества окажется особенно выгодной. 

Близнецы 

Близнецы – один из самых успешных в торговле знаков Зодиака, которые, тем не менее, покупать любят больше, чем продавать, хотя и это им удается сделать легко и выгодно. Сегодня им можно как приобретать все, в чем они нуждаются, так и продавать вещи, из которых они, образно говоря, уже выросли. 

Стрелец 

Стрельцы – не самые практичные представители зодиакального круга, поэтому продавать что-либо звезды рекомендуют им только в случае необходимости – делать торговлю своей профессией им не стоит. Тем не менее в этот день они могут продавать старое жилье и покупать новое – удача будет им сопутствовать. 

Рыбы 

Рыбам звезды рекомендуют менять то, что их уже не устраивает, на новое – например, им можно продавать старый автомобиль, выручив за него хорошую цену, на новый, что откроет перед ними новые возможности. Главное, не торопиться и объективно оценить все характеристики новой модели – она должна во всем превосходить прежнюю. 

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Дата публикации
Просмотры
494
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