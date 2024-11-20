Три знака Зодиака, которым сегодня можно покупать и продавать недвижимость

Не самый простой день лунного календаря, который, тем не менее, иногда приносит результаты, для достижения которых в другое время понадобилось бы несколько дней плюс – недюжинные усилия. Так, многим удастся решить вопрос, который долгое время находился в статусе "зависшего" – например, определиться с покупкой или продажей недвижимости.
Сегодня, 20 ноября, решить "зависший" вопрос смогут представители всех знаков Зодиака, но трем из них удастся наконец-то определиться с покупкой и продажей недвижимости.
Телец
Тельцы, как люди основательные, несмотря на имеющуюся в наличии необходимую им сумму, уже довольно долгое время не могут приобрести жилье, которое устраивало бы их во всех отношениях. Сегодня, похоже, им попадется именно то, что нужно, а значит, надо его брать.
Близнецы
Близнецы не могут перебраться на новую квартиру, не продав старую, и как раз в необходимости совместить два этих процесса и состоит главная трудность для представителей этого знака. Сегодня количество приложенных ими усилий перейдет в качество – удастся сделать и то, и другое.
Весы
Весы, которые хотят кардинально сменить место жительства, переехав в другой город – а возможно, и в другую страну – не могут это сделать, пока не продали свою местную недвижимость, а как раз в этом вопросе у них возникли сложности. В этот день им, похоже, удастся решить данный вопрос.
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