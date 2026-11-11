Три знака Зодиака, которым сегодня можно принимать важные жизненные решения

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Он начнется с атмосферы раздражительности и даже агрессии, но негативные вибрации к обеду придут в состояние равновесия. Именно на этот период можно назначать важные встречи, подписывать долговременные контракты и принимать серьезные жизненные решения.

Сегодня, 11 ноября, во второй половине дня проявлять активность в деловой сфере жизни нужно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них можно принимать важные решения.

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Рак

Раки не любят резких движений, какой бы жизненной сферы они ни касались — им проще находиться в своей «тихой гавани», где годами ничего не происходит, зато все стабильно и предсказуемо. Но сегодня сама жизнь подтолкнет представителей знака к необходимости принять важное решение, которое может полностью изменить их существование.

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Весы

Весы всегда испытывают сложности с принятием решений — как правило, они не могут выбрать из двух имеющихся у них вариантов возможных поступков и тянут до последнего. Но сегодня им просто необходимо отказаться от привычно модели поведения и «прибиться» к одному из двух возможных «берегов», даже если для этого — вместо детального анализа ситуации, который только еще сильнее запутает их –им придется просто ткнуть пальцем в один из вариантов.

Стрелец

Стрельцы над важными решениями, как правило, долго не думают — они принимают их сходу, поскольку анализировать все доводы «за» и «против» им откровенно лень. Ошибившись, они даже не переживают: подумаешь, сейчас не получилось, в следующий раз будет по-другому. Но сегодня их поспешность сыграет им на руку — решение окажется максимально удачным.

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