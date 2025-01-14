Три знака Зодиака, которым сегодня можно приниматься за новые важные дела

День, когда – из-за мощной негативной энергетики – люди чувствуют себя беззащитными перед силами зла. Тем не менее в это время можно приступать к работе над новыми и важными – в том числе и в финансовом отношении – дела: их результат окажется на удивление спешным.
Сегодня, 14 января, приниматься за новое дело можно представителям всех знакам Зодиака, но трем из них такая работа принесет редкостный успех.
Овен
Овны почувствуют готовность и желание взяться за воплощение в жизнь грандиозного проекта, да и сил у них будет достаточно. Главное для них – составить подробный план и тщательно – до мельчайших деталей – его придерживаться, иначе они не успеют сделать все желаемое.
Близнецы
Близнецы, которые всегда с энтузиазмом берутся за любое новое дело, и на этот раз не побоятся замахнуться на серьезные профессиональные свершения. Правда, для этого им придется определиться с целью, которую необходимо будет поставить перед собой.
Скорпион
Скорпионы могут рассчитывать на благосклонность судьбы, которая создаст им все условия для реализации самых смелых и амбициозных идей. Главное – рассчитать силы нужно на длительную дистанцию, поскольку закончить начатое за один день, скорее всего, не удастся.
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