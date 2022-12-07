Три знака Зодиака, которым сегодня можно приступать к реализации наполеоновских планов

Нынешний день, по мнению астрологов, является одним из лучших для любых начинаний во всем лунном месяце. Профессиональная удача будет на стороне тех, кто не сомневается в своих силах, не замечает возникающих на пути препятствий и решительно действует, активно продвигаясь к своей цели. Не рекомендуется тратить драгоценную энергию на выполнение мелких дел – приветствуется реализация только серьезных проектов.

Сегодня, 7 декабря, стремиться к серьезным целям необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них можно приступать к реализации поистине грандиозных – наполеоновских – планов.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам уверенности в себе и воли к победе не занимать: поставив перед собой цель, представители этого амбициозного знака идут к ней напролом. Все эти качества они готовы продемонстрировать и сегодня, главное, отказаться от работы над незначительными проектами – это будет сродни стрельбе из пушки по воробьям: усилий придется приложить много, а результат на выходе окажется нулевым.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы не любят в работе "шума и пыли": они предпочитают все делать последовательно, методично и спокойно, рассчитывая каждый свой шаг – лишние движения, если без них можно обойтись, им ни к чему. Вот и сегодня представители знака, поставив перед собой грандиозную цель, составят подробный план по ее достижению и обязательно – на зависть всем – ее добьются.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи – особенно те из них, чья профессия связана с творчеством – сегодня будут в ударе: вдохновение, которое их посетит, позволит создать настоящее произведение искусства, которое принесет им как деньги, так и славу. Что до масштабов проекта, реализацией которого они займутся, то он станет поистине грандиозным – у представителей этого знака по-другому не бывает.

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