Три знака Зодиака, которым сегодня можно приступать к ремонту

День революционных перемен во всех сферах жизни – все они буквально обречены на успех, но – с одним условием: необходимо действовать активно и уверенно, в противном случае планы не удастся реализовать – они так и останутся планами. Поскольку для производственных подвигов сегодня не время – на календаре выходной, желательно заняться домашними делами, прежде всего – ремонтом.

Сегодня, 26 сентября, приступать к ремонту можно всем знакам Зодиака, но для трех из них он станет насущной потребностью.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецам сейчас необходимо чем-то занять свои руки и голову, чтобы отвлечь себя от грустных мыслей, которые все чаще приходят им в голову. Лучшего средства, чем ремонт, на их взгляд, в этом смысле не существует, поэтому они возьмутся за осуществление давних планов – превращение квартиры или загородного дома в жилье, интерьер которого можно будет со временем поместить на страницы профессионального глянцевого журнала. Следование модным тенденциям для представителей знака – превыше всего, даже если им придется пожертвовать для этого комфортом.

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Дева (22.08 – 23.09)

Девы, для которых ничего не бывает достаточно хорошо, снова возьмутся за преобразование окружающего пространства, делая свой дом или квартиру еще совершеннее, чем сейчас, хотя, казалось бы, там и так все достаточно красиво и одновременно комфортно. Главное для них – помнить, что лучшее – враг хорошего, и вовремя остановиться, в противном случае ремонт может стать перманентным занятием, а представители знака будут все время что-то переделывать до тех пор, пока им это не надоест – а ведь на свете есть масса иных занятий, почему бы не уделить время им.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы – особенно те из них, кто пару лет назад затеял ремонтные работы, но по какой-то причине так и не довел их до конца – пора вернуться к той точке, на которой они тогда остановились. За прошедшее время они созрели до продолжения работ, тем не менее звезды настоятельно рекомендуют им не торопиться. На спринтерский рывок у представителей знака сейчас не хватит ни сил, ни времени, ни – что немаловажно – средств, но постепенно, не торопясь, они смогут вскоре получить то жилье, о котором мечтали.

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