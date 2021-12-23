Три знака Зодиака, которым сегодня можно приступать к ремонту

День благоприятен для любых начинаний, касающихся как профессии и бизнеса, так и финансов. Астрологи уверены, что – разумеется, при желании – можно совершить то, что еще вчера казалось невозможным, главное – не сидеть сложа руки, а действовать. Можно переходить на новое место работы, в том числе и на руководящую должность, проводить финансовые операции, переезжать в новое жилье, приступать к строительству своего дома или хотя бы начинать ремонт.

Сегодня, 22 декабря, приступать к ремонту можно представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них преображение жилья особенно важно.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы являются перфекционистами во всем, что их окружает, и дизайн интерьера в этом смысле – не исключение. Представителям знака мало того, что их квартира или дом были чисто убранными и со свежим ремонтом, необходимо, чтобы они были в тренде мировых интерьерных тенденций, поэтому они часто затевают перекраску и переделку того, что еще вполне может подождать. Сегодня же они, помимо косметического ремонта, захотят еще и приобрести новую мебель – окружающим не стоит становиться у них на пути.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы быстро загораются и также быстро остывают к любому занятию, но особенно остро это ощущается в их отношении к собственному жилью. Начав грандиозный ремонт, они – по какой-то только им известной причине – запинаются на самом важном месте, а потом довольно долгое время – от нескольких месяцев до нескольких лет – живут в квартире, где одна, а то и две комнаты окажутся заваленными стройматериалами. Пора наводить порядок в доме: ремонт во всех комнатах куда лучше, чем в одной.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги всегда откладывают ремонт до последнего, потому что постоянно заняты основной работой. В результате все заканчивается тем, что они создают свои шедевры среди разрухи, в которую превращается интерьер их дома или квартиры. Вот и сейчас они, похоже, довели окружающее пространство до состояния, которое, мягко говоря, не радует глаз, так что необходимо приступать к ремонту. Торопиться не следует – все равно перед праздниками дельных специалистов не найти, но составить смету и определиться с дизайном можно и нужно.

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