Три знака Зодиака, которым сегодня можно приступать к ремонту

Ну, а поскольку на календаре выходной день, то лучшим созидательным занятием станут домашние хлопоты — например, ремонт.

Сегодня, 15 февраля, начинать ремонт можно представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них такое преображение собственного дома станет особенно важным.

Близнецы

Близнецы прилагают массу усилий для того, чтобы их жилье было самым стильным — хотя бы в среде их знакомых, и чаще всего им это удается. Сегодня представители знака решат внести кое-какие изменения, которые — на их придирчивый взгляд — улучшат внешний вид их дома или квартиры.

Рак

Раки, постоянно занимаются усовершенствованием своего жилья, но никогда не бывают до конца довольными полученным результатом. Сегодня у представителей знака сложатся благоприятные условия для того, чтобы внести в свое жилище коренные перемены.

Скорпион

Скорпионы любят украшать свой дом произведениями искусства, в которых — надо отдать им должное — прекрасно разбираются. Велика вероятность того, что они приобретут в антикварном магазине нечто совершенно замечательное, подо что необходимо будет срочно переделать интерьер.

