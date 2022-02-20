Три знака Зодиака, которым сегодня можно признаваться в любви

Исключительно благоприятный лунный день, в течение которого удача сопутствует человеку во всех сферах жизни и деятельности, но, поскольку речь идет о выходном дне, стоит ограничиться личной жизнью. Время идеально подходит для создания семьи – причем как по параметрам лунного календаря, так и по дате – в его "координатах" целых пять двоек. Но назначать дату бракосочетания необходимо заранее – день в день делать это поздно, зато можно признаваться в любви и делать предложения руки и сердца.

Сегодня, 20 февраля, признаваться в любви можно представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них день обещает быть по-настоящему судьбоносным.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы – знак довольно медлительный, поэтому не стоит удивляться тому, что о своей любви к близкому человеку они молчат уже несколько лет, а возможно, и десятилетий. Велика вероятность того, что речь идет об их первой любви, по которой они страдают уже невесть сколько лет. Что ж, пора наконец-то признаться в своих чувствах, и нынешний день идеально подходит для этой цели, главное – создать для разговора максимально романтическую обстановку – она смягчит медлительность представителей знака.

Лев (23.07 – 21.08)

Львов – во всяком случае, тех из них, кто до сих пор одинок – может ожидать явление, с которым они, скорее всего, до сих пор не сталкивались – любовь с первого взгляда. При этом совершенно неважно, где произойдет встреча с потенциальной второй половинкой, главное, что любовь сразит их сразу и наповал. Неудивительно, что представители этого доброжелательного и, в общем, простодушного и бесхитростного знака решат сразу же объявить о своем отношении предмету своих чувств. В их случае такой шаг будет правильным – надо ковать железо, покуда оно горячо.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы как один из самых сентиментальных знаков Зодиака давно ждут возможности рассказать о своих чувствах человеку, с которым их связывают долгие романтические отношения. Единственное, что их смущает, – уверенность в том, что, как говорится, "не женское это дело" – первым в любви должен признаваться мужчина. Следуя таким – отжившим свое – стереотипам, они рискуют до пенсии не дождаться ни признания, ни предложения руки и сердца. Так что надо брать ответственность за счастье в личной жизни в свои руки, и лучше всего сделать это именно сегодня.

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