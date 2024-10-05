Три знака Зодиака, которым сегодня можно признаваться в любви

День, когда звезды советуют не только не скрывать свои эмоции, но и, напротив, демонстрировать их окружающим – это поможет сбалансировать внутреннюю энергию, не давая ей перевесить ни в сторону нехватки, ни в сторону избытка.

Сегодня, 5 октября, демонстрировать свои чувства и эмоции можно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них сегодня можно признаваться в любви.

Телец

Тельцам, которые встретят человека, к которым испытывали чувства довольно давно – например, первую любовь – и почувствуют, что их отношение к этому человеку не изменилось, не стоит этого скрывать: велика вероятность того, что на этот раз они смогут остаться вместе.

Рак

Раки – даже если без ума от предмета своей страсти – предпочитают дожидаться, когда им признаются в любви, сами при этом делать первые шаги не торопятся. Но на этот раз, похоже, им попался еще более скрытный партнер, так что придется им брать инициативу на себя.

Скорпион

Скорпионы, недавно встретившие человека, с которым им захотелось провести всю свою жизнь, пока еще не признались ему в своих чувствах, потому что такой – смелый во всех отношениях – шаг кажется им преждевременным, но не рискуют ли они при этом опоздать?

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