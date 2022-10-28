Три знака Зодиака, которым сегодня можно признаваться в своих чувствах

День, когда звезды советуют не только не скрывать свои эмоции, но и, напротив, выплескивать их наружу. Правда, это не значит, что нужно вести себя излишне экспрессивно, устраивая скандалы и истерики, речь, скорее всего, идет о том, что не стоит сдерживать свои чувства: можно – и нужно – демонстрировать свою привязанность и признаваться в любви.

Сегодня, 28 октября, признаваться в своих чувствах можно представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них объяснение с любимым человеком должно стать обязательным.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки не спешат открывать свою душу другим людям, даже если речь идет о тех, кого они любят. Но сегодня звезды рекомендуют изменить собственным принципам и рассказать тому, к кому они испытывают романтические чувства, об их существовании. Возможно, этому человеку надоело подвешенное состояние, в котором его постоянно держат представители знака и он ждет признаний.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы не очень любят признаваться кому-либо в своих чувствах – представители этого самолюбивого знака настолько сильно боятся получить отказ, что лучше промолчат. Возможно, зачастую их опасения имеют смысл, но сегодняшний день категорически не похож на другие, поэтому звезды рекомендуют им преодолеть свою надменность и рискнуть.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы не очень любят говорить о своих чувствах, поскольку никогда не бывают уверены в них до конца: если сейчас им кажется, что именно этого человека они искали всю свою жизнь, то уже завтра они могут в этом усомниться. Но сегодня, похоже, представители знака будут уверены в своих чувствах на все сто процентов, поэтому могут смело в них признаваться тому, кого любят.

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