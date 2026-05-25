Три знака Зодиака, которым сегодня можно проводить важные переговоры

День активной созидательной деятельности, когда звезды помогают всем, кто предпочитает не планировать и говорить, а действовать.

Гороскоп

Общение с окружающими также проходит на позитивном уровне, поэтому на этот день нужно назначать не только старт важных проектов, но и серьезные переговоры на всех уровнях — от делового и профессионального до личного.

Сегодня, 25 мая, общение с окружающими будет проходить на позитиве у представителей всех знаков Зодиака, но трем из них именно на этот день нужно планировать важные переговоры любого характера.

Овен

Овны, чьи отношения с любимым человеком в последнее время оставляют желать лучшего, пора откровенно поговорить с ним о возможных проблемах, возникших в отношениях. В этот день обе стороны будут расположены пойти навстречу друг другу и решить все вопросы.

Весы

Весам не только можно, но и нужно назначать на этот день серьезный разговор с начальством, особенно если речь пойдет о повышении заработной платы. Ответ на этот запрос, скорее всего, окажется положительным, правда, и самим представителям знака придется пойти на какие-то уступки.

Стрелец

Стрельцам звезды советуют либо отправляться на собеседование с потенциальными работодателями, либо проходить его в онлайн-режиме, если последние находятся за границей. Кстати, именно с ними нужно начинать сотрудничество — оно будет максимально перспективным.

