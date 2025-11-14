Три знака Зодиака, которым сегодня можно расставаться с былыми возлюбленными

Гороскоп / © Credits

Реклама

Так, именно сегодня можно отказываться от прежних отношений, которые престали приносить радость, чтобы освободить место для новых = они обязательно появятся в ближайшее время.

Сегодня, 14 ноября, расставаться с былыми возлюбленными можно представителям всем знаков зодиакального круга, но для трех из них такая решительность будет особенно важна.

Близнецы

Близнецы с трудом расстаются с людьми, поскольку никак не могут определиться с решением, стоит им это делать или нет. Однако сегодня имеет смысл отказаться от колебаний, тем более что только расставшись с бывшим возлюбленным можно рассчитывать на новые отношения.

Реклама

Дева

Девы, отыскав спутника жизни, которые кажется достаточно совершенными, чтобы им соответствовать, не могут с ним расстаться, опасаясь, что новый претендент окажется хуже прежнего. Но сегодня обстоятельства сложатся таким образом, что избежать расставания не представится врзможным.

Козерог

Козероги — во всяком случае, те из них, кто недоволен своим возлюбленным — поймут: не стоит силой заставлять себя жить вместе. Треснувшая чашка рано или поздно все равно расколется на две части, а так представители знака сохранят время и нервы для новой любви, которая уже на подходе.

Читайте также: