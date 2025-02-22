Три знака Зодиака, которым сегодня можно разрушать старое ради нового 

На редкость продуктивный день, который обещает успех во всех сферах деятельности. Глобальные проекты, к реализации которых, несмотря на финал рабочей недели, можно приступать в это время, потребуют разрушения старого, к чему нужно отнестись с философским спокойствием: без этого качественно улучшить свою жизнь не удастся.

Сегодня, 22 февраля, разрушать старое ради нового придется представителям всех знаков Зодиака, но для три из них без этого улучшить свою жизнь не смогут.

Близнецы

Близнецов давно не устраивает их нынешняя профессиональная деятельность – ни в моральном, ни в материальном отношении. И сегодня они могут получить предложение профессионального свойства, от которого, как принято говорить, нельзя отказаться – звезды рекомендуют принять его.

Стрелец

Стрельцам звезды давно рекомендуют подумать о смене места жительства, и сейчас есть возможность переехать не только в другой дом или город, но и в другую страну. При этом им даже не нужно ничего разрушать – со временем они вернутся домой и продолжат жить лучше, чем прежде.

Водолей

Водолеям пришла пора признаться: в отношениях с человеком, которого они еще вчера считали любимым, смысла больше нет – по сути дела, стали чужими друг другу людьми. А значит, имеет смысл расставаться, не опасаясь остаться в одиночестве – на место этого человека придет другой.

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