Три знака Зодиака, которым сегодня можно решать финансовые вопросы

День, когда можно приступать к воплощению в жизнь любых идей, даже если они являются сырыми – то есть, не готовыми к работе. Главное, начать их реализовывать, а все остальное образуется. Особенно удачными окажется решение финансовых вопросов – в материальной сфере все будет происходить как будто бы по мановению волшебной палочки.

Сегодня, 23 ноября, решать финансовые вопросы можно представителям всех знаков Зодиака, но трех из них ждет особый успех.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам в силу их вспыльчивости довольно сложно находят общий язык с партнерами по бизнесу, поэтому для деловых переговоров им необходимо выбирать особое время – когда они уравновешены и максимально настроены на поиск консенсуса. Похоже, сегодня именно такой день, поэтому на него можно – и нужно – назначать важные встречи. Их результаты окажутся на редкость удачными, а совместная работа с этими людьми – перспективной.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы достигнут серьезных успехов в вопросах купли-продажи, поэтому те, чья профессия так или иначе связана с этим родом деятельности, могут смело закупать новую порцию товара – в самое ближайшее время он разойдется, как горячие пирожки. Удача ждет и тех представителей знака, которые уже отчаялись продать – или, наоборот – купить недвижимость. Сегодня фортуна улыбнется и им: в первом случае удастся найти покупателя, который даст хорошую цену, во втором – подвернется вариант, о котором они мечтали.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги очень осторожно относятся к кредитам, поскольку считают, что берешь чужие деньги и на время, а отдаешь свои и навсегда. Однако сегодня тот день, когда сложатся благоприятные условия для займа, поэтому можно, ничего не опасаясь, оформить его в банке, тем более что представителям знака он сейчас крайне необходим для развития бизнеса. Кто-то на эти деньги арендует торговую точку, в которой можно будет торговать изделиями собственного производства, а кто-то – закупит по выгодной цене материалы для творчества.

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