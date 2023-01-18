Три знака Зодиака, которым сегодня можно сдавать любые экзамены

День, когда знания приходят к людям в большом количестве и касаются самых разных сфер человеческой деятельности – от науки и искусства до кулинарии и рукоделия. Вот только большинство из них человеку не пригодятся, а осядут мертвым грузом в глубинах памяти. А вот демонстрировать приобретенные ранее знания не только можно, но и нужно.

Сегодня, 18 января, сдавать любые экзамены можно представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них сложатся особенно благоприятные условия.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам, которые зачастую ориентируются в предмете, который им нужно сдать, куда лучше других, но природная скромность и застенчивость мешает им продемонстрировать свои знания на все сто процентов. Сегодня им совершенно нечего будет опасаться: экзаменаторы окажутся настроенными исключительно доброжелательно, а билет выпадет один из лучших – они будут знать ответы на все вопросы.

Лев (23.07 – 21.08)

Львам звезды приготовили своеобразный сюрприз – им придется доказывать свою профессиональную пригодность и соответствие занимаемой должности. Для других такая проверка стала бы серьезным испытанием, но представители вашего знака легко выйдут из сложившейся ситуации, при этом не только докажут свою состоятельность, но и получат шанс улучшить свое профессиональное – и карьерное – положение.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы смело могут отправляться на любое собеседование вне зависимости от степени его сложности – им удастся покорить потенциальных работодателей не только уровнем знаний и умением – они на отлично справятся с тестовым заданием, но и покорят их шармом и обаянием. Самое главное в данной ситуации – не переборщить: чувство меры необходимо не только в питании, но и в презентации своих талантов и способностей.

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