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Три знака Зодиака, которым сегодня можно строить грандиозные планы 

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
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Три знака Зодиака, которым сегодня можно строить грандиозные планы 

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака

День чистой и благотворной энергетики, которая не приемлет не только резких движений, но и громких звуков, поэтому необходимо вести себя как можно тише и спокойнее. Конечно, сложно соблюсти это условие в понедельник, когда – по традиции – принято со всей активностью и энтузиазмом приступать к реализации новых проектов. Но выход есть: нужно заняться подготовкой к будущим свершениям. 

Сегодня, 14 августа, планировать ближайшее профессиональное будущее можно представителям всех знаков Зодиака, но у трех из них планы должны грандиозными. 

Лев (23.07 – 21.08)

Львам присуща повышенная – а иногда и откровенно завышенная – самооценка, но именно она помогает им держаться на плаву даже в самых непростых ситуациях. Сегодня уверенность в себе, которую в любых условиях демонстрируют представителей этого знака, поможет иметь определить важные перспективы на ближайшее будущее. Звезды советуют им проявить смелость, а с этим у них проблем, как правило, не бывает. 

Дева (22.08 – 23.09)

Девы любят – и, что немаловажно, умеют – держать все в своей жизни под контролем, поэтому все их планы прекрасно реализуются. Сегодня к природным качествам представителей знака добавятся подарки звезд, которые помогут осуществить самые смелые планы. Благоприятное время нужно использовать для того, чтобы их составить – энергии дня позволят наметить важные цели и понять, каким способом их можно достичь. 

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги планируют все, что должно произойти в их жизни, какой бы ее сферы это ни касалось. Энергии у них, как правило, хватает на то, чтобы воплотить в жизнь любые свои задумки, но в этот день она будет зашкаливать, поэтому им можно замахнуться на действительно грандиозные – стоит воспользоваться подходящей возможностью для того, чтобы осуществить дело своей мечты, а, возможно, и всей жизни. 

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Дата публикации
Просмотры
154
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