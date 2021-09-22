Три знака Зодиака, которым сегодня можно веселиться от души

День, когда люди – даже самые скромные и сдержаны – раскрепощены и свободны. Им можно – и нужно – устраивать праздники, веселиться и просто пребывать в хорошем настроении. Разумеется, сделать это по заказу невозможно, но, если есть хотя бы малейший повод для радости, необходимо им воспользоваться – это лучшее время для вечеринок, юбилеев и даже детских утренников во всем лунном месяце.
Сегодня, 22 сентября, веселиться от души рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но у трех из них будет для этого более чем весомый повод.
Телец (21.04 – 21.05)
Тельцам звезды настоятельно советуют найти причину, по которой можно было бы устроить семейный праздник. Если нет серьезных поводов для него, их необходимо придумать – например, отметить годовщину знакомства бабушки и дедушки, день первого приготовление маминого любимого пирога или "юбилей" любимой куклы дочери. Главное – собрать за столом всех членов семьи, такое единение поможет укрепить внутрисемейные отношения, которые в последнее время оставляют желать лучшего.
Рак (22.06 – 22.07)
Ракам стоит воспользоваться положением звезд и светил, которое сегодня будет благоприятно для налаживания отношений с любимым человеком, если, конечно, в этом есть необходимость. Представителям знака, которые хотят помириться, желательно устроить для него сюрприз – например, романтический ужин со свечами и лепестками роз, а заодно и вкусными блюдами, которые он любит. Таким образом удастся растрогать даже самого обиженного партнера и начать отношения с чистого листа – есть надежда на то, что на этот раз они сложатся наилучшим образом.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Скорпионам рекомендуется устроить праздник для своего ребенка – похоже, он его заслужил на все сто процентов: его успехи в учебе, спорте или творчестве (нужное подчеркнуть) достигли такого уровня, каким вполне мог бы похвастать и взрослый человек. Нужно придумать интересный сценарий, заказать – или самостоятельно приготовить – сладкий стол, собрать друзей своего ребенка и устроить такое торжество, которое все присутствующие – и прежде всего его виновник – запомнят надолго. Возможно, такой праздник обойдется родителям в копеечку, но результат – счастливый ребенок – будет того стоить.
Прогнозы на неделю:
- Что звезды нам пророчат: гороскоп на 20-26 сентября 2021 года
- Гороскоп болезней для всех знаков Зодиака на 20-26 сентября: кому на что обратить внимание
- Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 20-26 сентября
- Что будут значить наши сны на этой неделе с 20 по 26 сентября и будут ли среди них вещие