Три знака Зодиака, которым сегодня можно заниматься творчеством

Один из самых легких дней лунного календаря: он тих и спокоен, не предполагает злых слов и резких действий, а окружающие нас люди настроены доброжелательно – в общем, он идеально подходит для празднования православного Рождества по старому стилю. Вообще-то, в это время лучше не работать, но, если речь пойдет о творчестве, звезды не будут иметь ничего против.

Сегодня, 7 января, заниматься творчеством можно представителям всех знаков Зодиака, но три из них смогут создать настоящие шедевры.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам – особенно тем из них, кто находится в ладу со словом – можно попробовать свои силы в литературе: например, написав резонансную статью на актуальную тему, а то и вовсе взявшись за сочинение романа – любовного, детективного или исторического. Звезды гарантируют: все, что удастся создать – или хотя бы начать – в этот день, обречено на успех – в буквальном смысле слова.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы испытывают настоящую страсть к рукоделию – они обожают вязать, вышивать, заниматься валянием (особенно хорошо у них получаются украшения) и делать вещи в технике декупаж. Звезды советуют им сегодня обратить особое внимание на последнее – например, украсить ящик или чемодан для елочных игрушек, который сейчас пустует: у них может получиться стильная и роскошная вещь.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионам звезды настоятельно рекомендуют обратить внимание на живопись: во-первых, это занятие их успокоит, а во-вторых, со временем оно может стать второй – а то и первой – их профессией. Даже если представители знака никогда не брали в руки кисти и краски, им стоит обратиться к мастер-классам, которые в большом количестве представлены в интернете – рисование может стать их новым увлечением.

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