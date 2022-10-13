Три знака Зодиака, которым сегодня можно "завязывать" с вредными привычками

День сильной негативной энергетики, когда под ударом находится индивидуальность человека. Каждый из нас может подвергаться нападкам со стороны завистников и недоброжелателей – чтобы не стать их жертвой, необходимо держать под строжайшим контролем свои нервы, эмоции, действия и привычки – особенно, вредные.

Сегодня, 13 октября, завязать с вредными привычками рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них избавиться от них особенно важно.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецам – особенно тем из них, кто любит поесть – давно пора пересмотреть свое отношение к еде. Желание «заедать» неприятности, является расстройством пищевого поведения, но это не значит, что можно поглощать все, что попадается на глаза – это вредно и для внешности, и для здоровья. Сегодня сложатся благоприятные условия для отказа от этой привычки.

Лев (23.07 – 21.08)

Львам – особенно пристрастившимся к алкогольным напиткам – пора «завязывать» с этой привычкой, поскольку вскоре она начнет им досаждать. Недоброжелатели и так уже начали замечать, что представители знака время от времени ведут себя неадекватно, а что будет, если они узнают о причинах такого их поведения? С репутацией порядочного человека, придется распрощаться – не стоит до этого доводить.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеям звезды рекомендуют отказаться от курения, которое представители знака считают непременным атрибутом богемного образа жизни. Ну, а поскольку они – в силу занятия творчеством – причисляют себя к этой категории населения, то буквально не расстаются с сигаретой. Им неплохо было бы узнать, что мода на курение осталось в далеком прошлом, и сегодня в ходу здоровый образ жизни.

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