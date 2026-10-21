Три знака Зодиака, которым сегодня можно жалеть других, но не себя

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Но, сочувствуя и сострадая другим, главное не начать жалеть себя — вместо пользы это принесет вред.

Сегодня, 21 октября, помогать другим, жалея их при этом, можно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них очень важно при этом не жалеть себя.

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Рак

Раков, которые проводят значительную часть жизни, будучи глубоко погруженными в себя, жалость к своей персоне может загнать так глубоко, что они не скоро смогут выбраться обратно. К тому же, по мнению звезд это чувство долго не будет отпускать представителей знака и помешает им в работе и личной жизни.

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Стрелец

Стрельцы часто жалеют других и очень редко — себя, поскольку такое чувство кажется им недостойным. Но сегодня соблазн поплакать над своими неудачами, которых у них так же много, как и у остальных, будет настолько велик, что представители знака не выдержат и размякнут, потеряв для работы целый день.

Козерог

Козероги редко испытывают жалость к себе просто потому, что у них нет на это времени. Они много работают, а свободное время тратят на восстановление сил. Жалость к себе, если они ей поддадутся, может надолго выбить их из привычной трудовой колеи, что не лучшим образом скажется на состоянии их дел.

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