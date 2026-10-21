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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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338
Время на прочтение
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Три знака Зодиака, которым сегодня можно жалеть других, но не себя

День, когда необходимо, отодвинув на второй план собственные интересы, заняться благотворительностью, оказывая как материальную, так и моральную помощь всем, кто в ней нуждается.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Но, сочувствуя и сострадая другим, главное не начать жалеть себя — вместо пользы это принесет вред.

Сегодня, 21 октября, помогать другим, жалея их при этом, можно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них очень важно при этом не жалеть себя.

Рак

Раков, которые проводят значительную часть жизни, будучи глубоко погруженными в себя, жалость к своей персоне может загнать так глубоко, что они не скоро смогут выбраться обратно. К тому же, по мнению звезд это чувство долго не будет отпускать представителей знака и помешает им в работе и личной жизни.

Стрелец

Стрельцы часто жалеют других и очень редко — себя, поскольку такое чувство кажется им недостойным. Но сегодня соблазн поплакать над своими неудачами, которых у них так же много, как и у остальных, будет настолько велик, что представители знака не выдержат и размякнут, потеряв для работы целый день.

Козерог

Козероги редко испытывают жалость к себе просто потому, что у них нет на это времени. Они много работают, а свободное время тратят на восстановление сил. Жалость к себе, если они ей поддадутся, может надолго выбить их из привычной трудовой колеи, что не лучшим образом скажется на состоянии их дел.

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