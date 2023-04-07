Три знака Зодиака, которым сегодня можно ждать приятного сюрприза

День, события которого всегда являются закономерным следствием поступков, совершенных до этого, поэтому следствием проявленной ранее непредусмотрительности могут стать неприятности, лень легко приведет к убыткам, а упорный труд принесет долгожданный результат. Те же, кто отметился добрыми делами, вполне могут рассчитывать на счастливое событие или долгожданный подарок.

Сегодня, 7 апреля, приятный сюрприз может ждать представителей всех знаков Зодиака, но для трех из них он особенно вероятен.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны, несмотря на свою взбалмошность и непредсказуемость, добры и отзывчивы – они часто совершают благородные поступки, совершенно не думая о том, получат они от этого выгоду – или хотя бы благодарность – или нет. Сегодня они вполне могут рассчитывать на компенсацию своих физических и духовных усилий: кто-то из тех, кого они облагодетельствовали, решит сделать им приятный сюрприз.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы – один из самых эгоистичных знаков Зодиака, но при этом очень любят делать широкие жесты: так, узнав, что кому-то понравилась их вещь, они могут тут же подарить ее. Иной благодарности – кроме искреннего восхищения – им, как правило, не надо, но сегодня они вполне могут ее получить. Причем обставлено все будет как приятная неожиданность, что представители знака оценят по заслугам.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы делают окружающим добро часто и совершенно бескорыстно, что всегда говорит в их пользу. Надо признать, что благодарность за свои поступки они получают не всегда, но совершенно не переживают по этому поводу – они не ставят перед собой такую цель. Но сегодня их порадует выражение чужой признательности, поскольку оно поможет им решить не очень серьезную, но досаждающую им проблему.

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