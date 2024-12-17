Три знака Зодиака, которым сегодня н помешает строгий контроль на их поведение

Веселый и праздничный день, в течение которого нужно особенно осторожно обращаться с алкоголем, даже если повод для возлияний окажется более чем уважительным. Под влиянием винных паров можно потерять контроль над собой и оказаться в нелепом положении.

Сегодня, 17 декабря, от алкогольных напитков нужно отказаться представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно не терять контроль над своим поведением.

Телец

Тельцы в плане эмоциональных реакций находятся в группе риска: как правило, они долго терпят, но потом срываются и пускаются во все тяжкие. Катализатором такого поведения часто и становится алкоголь, поэтому представителям знака сегодня необходимо от него воздержаться.

Рак

Раки под влиянием алкоголя, могут стать не просто слезливыми, что и так часто с ними происходят, но и плаксивыми. Рыдая, представители знака будут выглядеть жалко и комично, чем очень порадуют своих недоброжелателей, а вот им уже завтра будет не до смеха.

Дева

На Дев алкоголь действует своеобразно – у них развивается «телефонная болезнь»: они начинают названивать всем, с кем лет десять не общались, и говорить им то, о чем следовало бы помолчать. Нынешний день – разумеется, если они позволят себе лишнего, исключением не станет.

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