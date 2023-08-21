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Три знака Зодиака, которым сегодня надо дать волю своим чувствам

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
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Три знака Зодиака, которым сегодня надо дать волю своим чувствам

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака

Астрологи считают, что в этот день всегда торжествует справедливость: люди, которых незаслуженно обидели, могут рассчитывать на сатисфакцию. Профессиональная удача ждет тех, кто готов, невзирая ни на что, идти к своей цели – без сомнений, промедлений и колебаний. В это время также не рекомендуется скрывать свои чувства – они могут «разорвать» человека изнутри. 

Сегодня, 21 августа, сдерживать свои эмоции не рекомендуется всем знакам Зодиака, но трем из них особенно важно дать волю своим чувствам. 

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы, как известно, могут долго терпеть некомфортные условия существования, но, в конце концов, взрываются, и это представляет опасность как для них самих, так и для окружающих. Чтобы подобного не произошло, звезды рекомендуют представителям знака не сдерживать своих эмоций, «выпуская пар» по частям, а не весь сразу. 

Рак (22.06 – 22.07)

Раки – эти рыцари прекрасного образа зодиакального круга – стараются не выставлять свои переживания напоказ, скрывая их глубоко в душе. Конечно, для окружающих это хорошо – представители знака не грузят их своими проблемами, но сами легко могут дойти до депрессии. Избежать такого развития событий можно, если перестать делать вид, что у них все хорошо – так не бывает. 

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги, пожалуй, самый сдержанный знак Зодиака – они редко демонстрируют свои эмоции, переживая все наедине с самими собой. Со временем внутренние проблемы могут вылиться в агрессию по отношению к окружающим, поэтому, пока этого не произошло, необходимо сбросить напряжение – например, всплакнуть над сюжетом мелодраматического сериала. 

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Дата публикации
Просмотры
492
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