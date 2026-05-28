Три знака Зодиака, которым сегодня надо избавиться от неприятных видений прошлого
День, когда к нам — хотим мы того или нет — возвращается наше прошлое, в том числе, и не в самом приятном его виде.
Лучший способ избавиться от этих видений — виртуально вернуть ситуацию, проанализировать и исправить совершенные ошибки, чтобы избежать подобного развития событий в будущем.
Сегодня, 28 мая, встреча с прошлым возможна у представителей всех знаков Зодиака, но трем из них нужно сделать все, чтобы избавиться от этих видений.
Рак
Раков их прошлое — особенно неприятное — все время тянет назад. Нынешний день идеально подходит для того, чтобы оставить все плохое в позади и двигаться вперед налегке, для этого звезды советуют им проанализировать его, найти совершенные ранее ошибки и исправить их.
Лев
Львам, которые редко занимаются самокритикой, возвращение в прошлое нужно для того, чтобы взглянуть на себя критически и понять, что является не лучшим их качеством. Сделать это необходимо, иначе отношения с окружающими будут разрушаться все больше и больше.
Рыбы
Рыб угнетает негатив, шлейф которого тянется из их прошлого: темная энергетика былых неудач отражается на нынешних событиях соответствующим образом. Сегодня они смогут «отредактировать» свое прошлое и начать двигаться по светлой жизненной полосе.
