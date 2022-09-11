Три знака Зодиака, которым сегодня надо навести порядок

День чистой и светлой энергетики, которая требует мировой гармонии – как внешней, так и внутренней. Все в окружающем нас пространстве уравновешено, слажено, мирно и стройно – об этом позаботится Вселенная, что, впрочем, не значит, что сам человек ничего не должен делать Каждому из нас звезды рекомендуют внести свою лепту в гармонизацию пространства, усовершенствовав окружающее пространство.

Сегодня, 11 сентября, наводить порядок во всех жизненных сферах необходимо представителям всех знаков Зодиака, но для трех их них гармонизация пространства особенно важна.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы – фанаты порядка: он у них царит везде – в рабочих делах, документах, плательных шкафах и мыслях. Тем не менее представители знака с радостью хватаются за любую возможность убрать там, где и без того идеально убрано. Сегодня звезды не станут отговаривать их от этого намерения, а напротив, одобрят их страсть к чистоте и порядку, поэтому можно посвятить время любимому занятию – уборке.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы обожают чистоту и порядок, но при этом очень не любят его наводить – уборка не самое любимое их занятие. Однако сегодня представители знака смогут удивить сами себя – на них вдруг найдет желание все убирать, мыть и чистить, которому они не смогут – или не захотят – противостоять, как это бывает обычно. Результатом станет идеально чистая квартира, в которой не будет ни пылинки.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы решат пренебречь уборкой окружающего пространства и наведут порядок в отношениях с окружающими их людьми, отказавшись от тех, общение с которыми давно не приносит им ни радости, ни пользы, и помирившись с теми, в ком чувствуют необходимость. Надо признать, что сделать это представителям знака следовало уже давно, но, как говорится, лучше позже, чем никогда.

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