Три знака Зодиака, которым сегодня надо обратить внимание на знаки судьбы

День, когда необходимо, с одной стороны, прислушиваться к своему внутреннему состоянию, а с другой – обращать внимание на знаки, которые станет посылать судьба. Звезды предупреждают, что в этих подсказках не будет ничего мистического, все они окажутся привычного – можно даже сказать, обыденного – свойства, но пропускать их нежелательно.

Сегодня, 21 сентября, судьба будет посылать знаки представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно обращать внимание на ее предупреждения.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы в любые знаки – в том числе и предупреждения судьбы – верят по настроению: сегодня пропускают их мимо ушей, а завтра – готовы принимать как руководство к действию любую – даже сомнительную – примету. Но сегодня им стоит обратить внимание на историю, которую им – как будто бы невзначай – расскажет малознакомый человек – в ней будет содержаться ответ на важный вопрос.

Дева (22.08 – 23.09)

Девам подадут важный знак… предметы, причем не какие-то волшебные палочки, а самые простые и обыденные вещи. Так, подхватив упавшую с полки книгу, обратите внимание на строчку, которая бросится вам в глаза – скорее всего, в ней и будет содержаться необходимая вам подсказка. Останется только последовать данному – толковому – совету.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы получат подсказку судьбы в виде дельного совета. Вообще-то представители этого знака редко прислушиваются к чужим словам, но на этот раз советчик будет настолько авторитетным для них человеком, что они поневоле задумаются над справедливостью их слов. И правильно сделают, потому что это будет тот самый – важный – знак судьбы, который им сейчас необходим.

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